Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Tatverdächtige nach Kfz-Diebstahl gestellt

Gelsenkirchen (ots)

Ein gestohlen gemeldetes Auto konnte dank aufmerksamer Zeugen schnell wiedergefunden werden.

Am Dienstag, 1. April 2025, wurde dem Besitzer eines Imbisses in Schalke der Wagen gestohlen, was der 49-jährige Gelsenkirchener umgehend bei der Polizei zur Anzeige brachte. Nur einen Tag später beobachtete ein 25-jähriger Bekannter des Imbiss-Besitzers, wie zwei Unbekannte gegen 11 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarktes in Schalke-Nord in eben jenes gestohlene Auto einstiegen. Der Gelsenkirchener nahm zu Fuß eine Abkürzung und konnte kurz darauf beobachten, wie die beiden Tatverdächtigen den Wagen auf der Hubertusstraße abstellten und wegrannten.

Daraufhin holte der 25-Jährige einen ihm bekannten 32-jährigen Gelsenkirchener dazu. Zusammen warteten die beiden an unterschiedlichen Orten auf das Duo. Als die beiden Tatverdächtigen tatsächlich kurze Zeit später zum Auto zurückkehrten, stellte der 32-Jährige die beiden und alarmierte die Polizei.

Die Einsatzkräfte nahmen die 13 und 14 Jahre alten Gelsenkirchener mit zur Wache. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Das Auto wurde zur Beweis- und Spurensicherung sichergestellt.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell