POL-GE: Paketlieferanten in Schalke angegriffen

Gelsenkirchen (ots) - Nach einem Tötungsdelikt in Schalke am Mittwoch, 2. April 2025 gegen 21.50 Uhr, hat die Polizei die Ermittlungen eingeleitet. Ein 44-jähriger Mann wurde auf der Paulinenstraße in Gelsenkirchen durch Messerstiche verletzt und verstarb in der Nacht in einem Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern ...

