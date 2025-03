Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Radfahrer in Hachenburg

Hachenburg (ots)

Am 21.03.2025 ereignete sich gegen 16:20 Uhr auf der Koblenzer Straße in Hachenburg ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Hierbei beabsichtigte ein 37-jähriger Fahrer eines PKW von einem Parkplatz eines Autohauses in den fließenden Verkehr einzufahren. Ein 30-jähriger Radfahrer befuhr zu diesem Zeitpunkt verbotswidrig den zwischen dem Parkplatz und der Koblenzer Straße befindlichen linksseitigen Gehweg in Fahrtrichtung Ziegeleiweg. Im Bereich des Gehweges kam es sodann zur Kollision beider Fahrzeuge, indem der Radfahrer gegen die rechte Fahrzeugseite des PKW stieß. Der Fahrradfahrer wurde durch den Aufprall schwer verletzt und wurde mittels Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus zur weiteren Untersuchung verbracht. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

