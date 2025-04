POL-GE: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei Gelsenkirchen: Ermittlungen nach Tötungsdelikt in Schalke dauern an

Gelsenkirchen (ots) - Nach aktuellem Ermittlungsstand erlitt ein 66-jähriger Motorradfahrer am Freitag-morgen, 4. April 2025, einen internistischen Notfall während der Fahrt in Richtung Gelsenkirchen auf dem Nordring in Scholven. Andere Verkehrsteilnehmer beobachteten um kurz nach 9 Uhr, dass der Essener ohne Fremdeinwirkung in Höhe der Gecksheide von seinem Motorrad stürzte und zu Boden fiel. Einsatzkräfte der ...

mehr