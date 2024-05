LPI-J: Kettenreaktion führt zu Verkehrsunfall

Jena (ots) - Unbekannte Täter drangen in der Nacht zum Sonntag in einen Keller in der Johannisstraße ein. Ohne Beute, jedoch mit Hinterlassen eines Sachschadens am Zugangsbereich flüchteten die Diebe. Die Polizei in Jena hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1504 E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de ...

