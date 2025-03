Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Albersweiler - Auffällige Fahrweise

Albersweiler (ots)

Am 06.03.2025 wurde der Polizei Landau gegen 21:35 Uhr ein VW-Fahrer gemeldet, welcher auffällig langsam fahren würde und Probleme hätte, die Spur zu halten. An der Halteranschrift konnte der 69-jährige Fahrer festgestellt werden. Bei diesem konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,9 Promille. Auf der Dienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Aufgrund seiner auffälligen Fahrweise in Verbindung mit der Alkoholisierung wird sich der 69-Jährige nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell