POL-PB: Neuer Verantwortungsbereich: Polizeioberkommissar Torsten Dören wechselt als Bezirksdienstbeamte nach Bad Wünnenberg

Paderborn/Bad Wünnenberg (ots)

(md) Seit 01. Januar 2025 ist Polizeioberkommissar Torsten Dören der zuständige Bezirksdienstbeamte der Kreispolizeibehörde Paderborn in Bad Wünnenberg. Er folgt auf Polizeihauptkommissar Walter Scholz, der Ende 2024 pensioniert wurde.

Torsten Dören wechselte zum Jahresanfang den Bezirk und ist für die Ortsteile Bad Wünnenberg, Bleiwäsche, Elisenhof, Fürstenberg, Haaren, Helmern und Leiberg verantwortlich. Seit 2023 ist er im Bezirksdienst tätig und war bisher für das Wohngebiet Kaukenberg in Paderborn verantwortlich. Dören ist 47 Jahre alt und begann im April 1999 seine Ausbildung bei der Polizei Nordrhein-Westfalen. Der Polizeioberkommissar versah Wachdienst auf Dienststellen in Polizeiwachen in Lippe, Soest und zuletzt in Paderborn.

"Ich hatte zum Jahresbeginn das Glück, in den Bezirk meiner Wahlheimat wechseln zu können. Ich freue mich, voller Motivation die Bezirksdienstarbeit meiner Vorgänger hier im Bezirk fortzuführen," betont Dören. "Die Sicherheit der Jüngsten unserer Gesellschaft liegt mir sehr am Herzen, daher wird man mich häufig an Schulen und Kindergärten antreffen," ergänzt er.

Die Bezirksdienstbeamtinnen und -beamten der Polizei fungieren als vertrauensvolle Gesprächspartner für Bürgerinnen und Bürger. Sie stehen mit Rat und Tat zur Seite und sind täglich auf Streife in ihrem Bezirk unterwegs. Neben den Bürgergesprächen gehört ebenso die Verkehrssicherheitsarbeit in Schulen und Kindergärten zu ihrem Aufgabenfeld. Die erfahrenen Beamtinnen und Beamten stehen dazu kommunalen Fachbehörden beratend zur Seite, bei öffentlichen Veranstaltungen übernehmen sie die erforderlichen polizeilichen Aufgaben. Dazu zählen beispielsweise Jugendschutzkontrollen und die Verkehrsmaßnahmen bei Volksfesten.

Telefonisch ist Polizeioberkommissar Torsten Dören über die Rufnummer 02953 9839986 sowie per E-Mail an Bezirksdienst.Bad-Wuennenberg@polizei.nrw.de erreichbar. Das Büro befindet sich in der Burgstraße 25a in Bad Wünnenberg. Sprechzeiten finden nach telefonischer Vereinbarung statt.

Im Notfall ist die Polizei jederzeit über den Polizeiruf 110 erreichbar.

Alle Ansprechpartner, Sprechzeiten und Kontaktmöglichkeiten finden Sie auf der Website: https://paderborn.polizei.nrw/bezirksdienst-6

