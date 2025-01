Polizei Paderborn

POL-PB: Wohnungseinbrüche am Dienstag - Bewohnerin überrascht Einbrecher

Paderborn (ots)

(mb) Bei einem Wohnungseinbruch am Ginsterweg hat eine Bewohnerin die Täter am Dienstagabend in die Flucht geschlagen. Ein weiterer Einbruch wurde zuvor an der Uhlandstraße verübt.

Eine Frau hielt sich gegen 19.15 Uhr im Obergeschoss ihres Einfamilienhauses am Ginsterweg auf. Sie hörte Schlaggeräusche und begab sich ins Erdgeschoss. Im Wohnzimmer entdeckte sie ein beschädigtes offenstehendes Fenster. Auch die Terrassentür stand offen. Die Zeugin konnte noch zwei dunkel gekleidete Männer über die Terrasse in den Nachbargarten flüchten sehen. Die Einbrecher rannten Richtung Engernweg. Per Notruf alarmierte die Bewohnerin die Polizei. Am Tatort sicherte die Polizei Einbruchspuren an dem beschädigten Fenster. Die Täter waren bereits ins Haus gelangt und hatte erste Schränke geöffnet. Beute hatten sie dabei nicht gemacht.

An der Uhlandstraße hatte eine Bewohnerin eines Einfamilienhauses um 17.30 Uhr einen Einbruch festgestellt. Seit 11.00 Uhr war dort niemand zuhause. In dem Zeitraum hatten Einbrecher ein Fenster aufgehebelt und waren in das Haus eingedrungen. Vermutlich wurde auch bei diesem Einbruch nichts entwendet.

Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nähe der Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 05251/3060 entgegengenommen.

Informationen zum Einbruchschutz hat die Polizei Paderborn im Internet eingestellt: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/einbruchschutz

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell