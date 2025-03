Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: LKW-Fahrer bei Überholmanöver leicht verletzt

Wörth am Rhein (ots)

Am Donnerstagabend gegen 19:40 Uhr kam es im Rahmen eines Überholvorgangs auf der A65, in Fahrtrichtung Karlsruhe, zwischen den Ausfahrten Hagenbach und Wörth Dorschberg, zur Beschädigung eines LKW und in der Folge zur Verletzung des LKW-Fahrers. Aus bisher unbekannter Ursache zerbrach die linke Fensterscheibe des LKW, ohne dass es zu einem Anstoß zwischen den Fahrzeugen kam. Durch die entstandenen Glassplitter wurde der Fahrer leicht verletzt. Die Polizei Wörth am Rhein hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich bitte mit der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

