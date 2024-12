POL-EU: In Schule randaliert

Euskirchen / Mechernich (ots) - Bislang Unbekannte hebelten am Sonntag (18.25 Uhr) das Fenster eines Einfamilienhauses in Euskirchen auf und gelangten somit in den Wohnbereich eines Paares. Die Bewohner schliefen bereits zur Tatzeit in ihrem Schlafzimmer. Daraufhin ging der Einbrecher in das Oberschoss und öffnete ...

mehr