POL-EU: Zwei lebensgefährlich verletzte Personen

Nettersheim-Zingsheim (ots)

Am Sonntag (8. Dezember), um 15:54 Uhr, befuhr ein 66-jähriger Mann aus der Gemeinde Nettersheim mit seinem Pkw in Nettersheim-Zingsheim die innerörtlich gelegene Pfalzstraße in Richtung Nürburgstraße.

Zur selben Zeit befand sich ein 53-jähriger Fußgänger aus Euskirchen, der einen Kinderwagen mit einem sechs Monate alten Kleinkind vor sich herschob, auf dem Gehweg der Pfalzstraße. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam der Pkw-Fahrer aufgrund eines internistischen Notfalls nach rechts von der Fahrbahn ab. Nachfolgend stieß er zunächst gegen zwei, am Fahrbahnrand befindliche, Findlinge und im Anschluss gegen den Fußgänger und Kinderwagen, sowie gegen einen abgestellten Pkw.

Der Pkw-Fahrer sowie der Fußgänger wurden bei dem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt. Der Fußgänger wurde in ein Krankenhaus verbracht. Der Pkw-Fahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Uniklinik geflogen.

Das Kleinkind konnte unverletzt aus dem völlig zerstörten Kinderwagen gerettet werden. Es wurde zur Kontrolle in ein Krankenhaus verbracht.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam.

