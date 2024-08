Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Wochenendpressebericht der Polizeiinspektion Andernach 02.08.24-04.08.24

Andernach (ots)

Mülheim-Kärlich

In der Nacht vom 01.08.24 auf den 02.08.24 kam es in der Beethovenstraße in Mülheim-Kärlich zu einem Aufbruch eines PKW. Dabei wurden mehrere Gegenstände entwendet. Der Täter entfernte sich in unbekannte Richtung. Zeugen oder Personen die Hinweise zur Tat oder dem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Andernach unter der 02632-9210 oder piandernach@polizei.rlp.de zu melden.

Mülheim-Kärlich

Am Samstag, den 03.08.24, kam es gegen Mitternacht zu einem PKW Brand im Industriegebiet. Der PKW stand bei Eintreffen der Einsatzkräfte in Vollbrand und musste durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an. Zeugen oder Personen die Hinweise zur Tat oder dem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Andernach unter der 02632-9210 oder piandernach@polizei.rlp.de zu melden.

Andernach

In der Nacht vom 02.08. auf den 03.08.24 kam es im Picassoring zu einem Diebstahl aus PKW. Dabei wurden mehrere Gegenstände entwendet. Der Täter entfernte sich in unbekannte Richtung. Zeugen oder Personen die Hinweise zur Tat oder dem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Andernach unter der 02632-9210 oder piandernach@polizei.rlp.de zu melden.

Andernach

Am 04.08.24 kam es gegen 01:00 Uhr in der Rheinstraße zu einer Körperverletzung zwischen mehreren Personen. Dabei wurden die Beteiligten verletzt. Zwei Personen wurden mittels Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Zeugen oder Personen die Hinweise zur Tat oder dem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Andernach unter der 02632-9210 oder piandernach@polizei.rlp.de zu melden.

Andernach

Am Sonntag, den 04.08.24 wurde hiesiger Dienststelle gegen 01:15 Uhr eine Schlägerei gemeldet. Dabei kam es nach Streitigkeiten zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in dessen Verlauf der Geschädigte getreten und geschlagen wurde. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Zeugen oder Personen die Hinweise zur Tat oder dem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Andernach unter der 02632-9210 oder piandernach@polizei.rlp.de zu melden.

Andernach

Am Sonntag, den 04.08.24, kam es gegen 02:45 Uhr zu einer Körperverletzung in der oberen Wallstraße. Dabei schlug der Beschuldigte dem Geschädigten unvermittelt ins Gesicht. Der Geschädigte erlitt dadurch eine kleinere Verletzung und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugen oder Personen die Hinweise zur Tat oder dem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Andernach unter der 02632-9210 oder piandernach@polizei.rlp.de zu melden.

