Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Wohnungseinbruchsdiebstähle: Bewohner überrascht, Schmuck gestohlen

Euskirchen / Mechernich (ots)

Bislang Unbekannte hebelten am Sonntag (18.25 Uhr) das Fenster eines Einfamilienhauses in Euskirchen auf und gelangten somit in den Wohnbereich eines Paares.

Die Bewohner schliefen bereits zur Tatzeit in ihrem Schlafzimmer. Daraufhin ging der Einbrecher in das Oberschoss und öffnete die Schlafzimmertür. Dort überraschte er die schlafenden Bewohner und entfernte sich vom Tatort.

Einen Tag zuvor waren mehrere Einbrecher in Mechernich aktiv. Über den Keller brachen sie in der Zeit von 18.07 bis 18.30 Uhr in ein Haus im Johannesweg und gelangten so ins Innere. Sie stahlen dort diversen Schmuck und elektronische Geräte.

In beiden Fällen nimmt die Kriminalpolizei Euskirchen Hinweise telefonisch unter 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell