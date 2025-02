Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Diebesbanden blieben erfolglos

Wesenberg / Malchin (ots)

Am 19.02.2025 um 15:30 Uhr wurde ein Streifenwagen des Polizeihauptreviers Neustrelitz zu einem Diebstahl in einem Supermarkt in der Mirower Chaussee in Wesenberg gerufen.

Ein Mann und eine Frau versuchten, eine große Menge an Süßwaren und Kaffee mit Hilfe eines Kinderwagens aus dem Markt zu stehlen. Noch vor Verlassen des Marktes konnten sie durch die dortigen Mitarbeiter gefasst werden.

Im Rahmen der Ermittlungsarbeit vor Ort konnte eine weitere weibliche Person mit der Tat und den Tätern in Verbindung gebracht werden. Bei den Personen handelte es sich um moldauische Staatsangehörige im Alter von 19, 25 und 45 Jahren. Auch ein Fahrzeug auf dem Parkplatz konnte den tatverdächtigen Personen zugeordnet werden. In dem PKW der Tatverdächtigen stellten die Beamten eine große Menge an Kaffee und Süßwaren fest. Der gesamte Stehlschaden beläuft sich auf etwa 1.000 - 1.500 Euro.

Ein ähnlicher Sachverhalt wurde am selben Tag um 18:00 Uhr im Rewe-Markt in Malchin gemeldet. Dort versuchten zwei weibliche Tatverdächtige, einen gefüllten Einkaufswagen aus der Filiale zu schaffen. Als der Ladendetektiv die Damen konfrontierte, ließen sie den Wagen stehen und flüchteten mit einem Fahrzeug ohne das Diebesgut. Der Wert der Waren im Einkaufswagen betrug circa 480,00 Euro. Eine anschließende Suche nach dem Fahrzeug und den beiden Personen im Stadtgebiet verlief negativ.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell