POL-NB: Jugendlicher bedroht Mann nach Verfolgung

Wesenberg (ots)

Ein Jugendlicher soll gestern Abend einen Mann in einem Einkaufsmarkt in der Mirower Chaussee in Wesenberg bedroht haben. Der 15-jährige Deutsche war zuvor mit Kumpels im Laden des 57-jährigen Vietnamesen gewesen. Dort sei die Gruppe nach Aussage des Ladenbesitzers zu laut gewesen und sollte den Laden in der Innenstadt verlassen. Dabei soll der Tatverdächtige die Geschäftstür so zugeschlagen habe, dass sie beschädigt wurde. Die Jugendlichen liefen weg, der Ladeninhaber verfolgte die Gruppe bis zum Einkaufsmarkt.

Dort soll es dann zu einer Bedrohung durch den 15-Jährigen in Richtung des 57-Jährigen gekommen sein. Er soll ihn sowohl verbal als auch mit einer Art Messer bedroht haben. Der Mann nahm Abstand von dem Jugendlichen und rief die Polizei. Als mehrere Zeugen zu dem Vorfall dazu kamen, liefen die Jugendlichen wieder weg.

Ihre Namen konnten ermittelt werden. Die Jugendlichen wurden von der Polizei aufgesucht und zum Vorfall befragt. Die Kripo Neustrelitz ermittelt wegen der Vorwürfe der Bedrohung und Sachbeschädigung.

Das Ganze hat sich etwa zwischen 17:00 Uhr und 17:30 Uhr abgespielt. Sollte es weitere Zeugen geben, die vor Ort nicht mit der Polizei Kontakt hatten, wenden diese sich bitte mit sachdienlichen Hinweisen an das Neustrelitzer Revier unter 03981 / 258224.

