POL-PDNR: Alleinunfall mit verletzter Person

Neuwied-Engers (ots) - Am Freitagnachmittag kontrollierte eine Streife der Polizei Neuwied in Engers ein Auto. Als der Fahrer flüchten wollte, musste er feststellen, dass er in eine Sackgasse gefahren war. Daher konnte er von den Beamten schnell gestellt werden. Überprüfungen ergaben, dass der 17jährige Neuwieder keinen Führerschein hat und außerdem noch unter Drogeneinfluss stand. Deswegen wurde ihm eine Blutprobe ...

mehr