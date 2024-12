Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Autofahrer bei Alleinunfall schwer verletzt: Rettungshubschrauber im Einsatz

Jossgrund / Pfaffenhausen (ots)

(lei) Bei einem Verkehrsunfall auf der Lohrhauptener Straße (L 3199) ist am Mittwochnachmittag ein 18-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden.

Der Mann war nach ersten Erkenntnissen gegen 13.15 Uhr in Richtung Lohrhaupten unterwegs, als er am Ortsausgang in einer leichten Rechtskurve aus noch unklarer Ursache die Kontrolle über seinen Seat verlor, in die Böschung geriet und sich überschlug. Das Auto kam schließlich im Feld auf Höhe eines Baggers, der dort wegen Bauarbeiten stand, auf der Seite liegend zum Stillstand. Der Fahrer war kurzzeitig in seinem Wagen eingeklemmt und wurde von der Feuerwehr befreit. Nach kurzer Erstversorgung in einem Rettungswagen wurde er anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Seat musste abgeschleppt werden und die Fahrbahn war zeitweise vollgesperrt.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Orb in Verbindung zu setzen (06052 9148-0).

Offenbach, 18.12.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

