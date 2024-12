Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugen gesucht: Gegen Stromverteilerkasten gefahren und abgehauen und Baustellendiebe flohen mit Kreissäge

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Zeugen gesucht: Gegen Stromverteilerkasten gefahren und abgehauen - Hanau / Kesselstadt

(cb) Ein Mitteiler meldete der Polizei in Hanau am Mittwoch gegen 2.30 Uhr einen völlig zerstörten Stromverteilerkasten in der Hochstädter Landstraße / Wilhelmsbader Allee. Ersten Erkenntnissen zufolge kollidierte ein bislang unbekannter Unfallverursacher mit dem Stromkasten und zerstörte diesen hierbei komplett. Des Weiteren wurde vermutlich in der Folge des Unfalls ein angrenzender Gartenzaun beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von ungefähr 10.000 Euro zu kümmern flüchtete der Unfallverursacher. Die Polizei in Hanau nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 6181 100-120 entgegen.

2. Baustellendiebe flohen mit Kreissäge - Neuberg / Rüdigheim

(cb) Auf einem Baustellengelände in der Ravolzhäuser Straße waren zwischen Samstag, 14 Uhr und Montagmorgen, 8 Uhr, Baustellendiebe zugange. Die Unbekannten fuhren zuerst einen Radlader, welcher den Zutritt zum Container versperrte zurück, um dann die Baucontainertür aufzubrechen und daraus eine Kreissäge zu stehlen. Zur Höhe des verursachten Sachschadens liegen derzeit noch keine Angaben vor. Die Polizei in Hanau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 06181 190-100 um Zeugenhinweise.

Offenbach, 18.12.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell