Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Transporter krachte in Opel: Zwei Personen leicht verletzt; Parkraumüberwacher beleidigt; Wer hat den Hyundai gestohlen? und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Transporter krachte in Opel: Zwei Personen leicht verletzt - Bundesautobahn 3 / Anschlussstelle Mainhausen

(cb) Ein Transporter war am Dienstag gegen 21 Uhr auf der Bundesautobahn 3 in Fahrtrichtung Köln unterwegs, als dieser aus bislang unbekannten Gründen in Höhe der Anschlussstelle Mainhausen einem vor ihm fahrenden schwarzen Opel mit OF-Kennzeichen auffuhr. Der 50 Jahre alte Fahrer des Transporters sowie sein Beifahrer erlitten durch den Aufprall leichte Verletzungen und mussten in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Durch den Unfall wurden die beiden beteiligten Fahrzeuge so stark beschädigt, dass diese nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen beträgt ersten Schätzungen nach 28.000 Euro.

2. Bordcomputer aus BMW ausgebaut - Offenbach / Lauterborn

(cb) Bislang unbekannte Fahrzeugteilediebe bauten aus einem schwarzen 2er-BMW, welcher am Fahrbahnrand in der Hugo-Wolf-Straße (30er-Hausnummern) stand, den Bordcomputer aus. Die Tat ereignete sich zwischen Samstag 13 Uhr und Dienstag, 14.30 Uhr. Ersten Ermittlungen nach öffneten die Täter den schwarzen Wagen auf unbekannte Weise und bauten anschließend den Bordcomputer aus der Mittelkonsole aus. Der dadurch verursachte Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Zeugen wenden sich bitte an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234.

3. Parkraumüberwacher beleidigt - Neu-Isenburg

(cb) Ein Parkraumwächter ging am Dienstag gegen 16.20 Uhr seinem Job auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Schleussnerstraße (100er-Hausnummern) nach, als er unvermittelt von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer beleidigt wurde. Demnach soll der etwa 1,90 Meter große Unbekannte, welcher zwischen 40 und 50 Jahre alte sein soll mit seinem Honda Jazz rasant auf den Parkraumwächter zugefahren sein und nur wenige Zentimeter vor diesem sein Fahrzeug gestoppt haben. Anschließend soll der Mann, welcher graue Haare hatte, den 34-jährigen Mitarbeiter beleidigt haben. Die Beamten in Neu-Isenburg haben nun die Ermittlungen wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Beleidigung aufgenommen. Zeugen wenden sich bitte unter der Rufnummer 06102 29002-0 an die Polizei in Neu-Isenburg.

4. Gaststättenkontrollen: Polizei und Stadtpolizei gemeinsam unterwegs - Dietzenbach

(fg) Zwei Streifen der Polizeistation Dietzenbach waren am Montagabend gemeinsam mit einer Streife der Stadtpolizei unterwegs und suchten fünf Lokalitäten auf. Hierbei wurden durch die Stadt insgesamt acht Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Eine Bar wurde vorübergehend geschlossen und die Spielautomaten versiegelt, da sich kein Verantwortlicher vor Ort befand. Die Polizei ahndete zwei Verstöße gegen das Aufenthaltsrecht sowie eine Urkundenfälschung; auf die beiden Männer im Alter von 25 und 30 Jahre alt kommt nun ein entsprechendes Strafverfahren zu. Die einbehaltenen Pässe sowie eine Sicherheitsleistung wurden zur weiteren Bearbeitung an das Fachkommissariat 33 übergeben. Bei einer spontanen Kontrolle einer Wohnung, in der offensichtlich Arbeiter wohnten, ergaben sich Hinweise auf den Verdacht des Mietwuchers. Die Erkenntnisse wurden an die hierfür zuständige Kriminalpolizei übermittelt. Die gemeinsamen Kontrollen fanden zwischen 19 und 22.30 Uhr statt.

5. Zaun beschädigt und davongefahren - Dreieich / Götzenhain

(cb) Die Polizei in Langen sucht Zeugen, welche Angaben zu einer Verkehrsunfallflucht in der Kleiststraße (einstellige Hausnummern) machen können. Ein dortiger Grundstückszaun wurde am Montag, zwischen 10.30 Uhr und 18.30 Uhr, durch einen bislang unbekannten Unfallverursacher vermutlich beim Rückwärtsfahren beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro zu kümmern, flüchtete dieser anschließend. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Langen unter der Rufnummer 06103 9030-0 in Verbindung zu setzen.

6. Wer hat den Hyundai gestohlen? - Hainburg

(lei) In der Zeit zwischen 19 Uhr und 20.30 Uhr haben Diebe am Dienstagabend einen Hyundai Tucson in der Friedhofstraße in Hainstadt entwendet. Wie die Unbekannten den auf der Straße in Höhe der Hausnummer 19 geparkten weißen Wagen mit OF-Kennzeichen geknackt haben, ist noch unbekannt. Jedenfalls machten sie sich damit aus dem Staub, weswegen die Kriminalpolizei nun um Hinweise bittet (069 8098-1234).

Offenbach, 18.12.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

