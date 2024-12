Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugen nach Kupferdiebstahl gesucht; Gasleitung bei Bauarbeiten beschädigt; Ladendieb drohte mit Messer und flüchtete

Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Zeugen nach Kupferdiebstahl gesucht! - Maintal

(rv) Am Montag drangen Diebe gewaltsam auf das Gelände des Umspannwerks in Dörnigheim ("Auf der Burg") ein. Dort entwendeten sie Kupferkabel in vierstelligem Wert. Erste Ermittlungen ergaben, dass sich die Tat in der Zeit zwischen Freitag, 14 Uhr und Montag, 9 Uhr, ereignete. Zeugen werden gebeten, sich an die Ermittler der Kripo unter der Telefonnummer 06181 100-123 zu wenden.

2. Gasleitung bei Bauarbeiten beschädigt: Anwohner mussten Häuser verlassen - Hammersbach

(lei) Eine beschädigte Gasleitung sorgte am Dienstagmorgen für einen Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei im Ortsteil Marköbel. Das in der Langenbergheimer Straße liegende Versorgungsrohr wurde gegen 9.40 Uhr offenbar bei Bauarbeiten durch einen Bagger in Mitleidenschaft gezogen. In einem Radius von 50 Meter wurden vorsorglich mehrere Häuser geräumt, was etwa ein Dutzend Personen betraf. Die betroffenen Bewohner, die bis auf Weiteres im Martin-Luther-Haus untergebracht wurden, können nach Abschluss der Messungen durch die Feuerwehr nach aktuellem Stand voraussichtlich am Nachmittag wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Über Verletzte lagen den Einsatzkräften in dem Zusammenhang bis dato keine Meldungen vor, dennoch wurden sicherheitshalber auch zwei Rettungswagen bereitgehalten. Die Instandsetzung der leckgeschlagenen Gasleitung wurde über den zuständigen Netzbetreiber veranlasst, über Umfang und Dauer der Reparatur liegen bislang jedoch noch keine Informationen vor.

3. Ladendieb drohte mit Messer und flüchtete - Schlüchtern

(lei) Die Freude über seine Beute - hochwertige Außenbeleuchtungs-Elemente, zwei Einweg-Overalls sowie eine Gartenschere - währte bei einem Ladendieb am frühen Montagabend ganz offensichtlich nur kurz. Der 35 bis 40 Jahre und mit 1,90 Meter auffällig große Unbekannte hatte die unbezahlten Artikel, die er wohl kurz zuvor aus einem Baumarkt in der Kurfürstenstraße mitgehen ließ, gegen 18.50 Uhr im Außenbereich des Geschäfts unter einer umgedrehten Regentonne verstecken wollen, als er von einem Mitarbeiter ertappt und angesprochen wurde. Nach einem kurzen Wortwechsel hielt der Dieb dem Mitarbeiter ein kleines Messer vor und drohte ihm damit, ehe er anschließend über einen Zaun kletterte und in nordöstliche Richtung verschwand. Die Gegenstände ließ er dabei vor Ort zurück. Der schlanke Täter, der schütteres Haar, ein schmales Gesicht und einen kurzen Vollbart hatte, war mit einer dunkelblauen Jacke bekleidet. Die Polizei sucht nun Zeugen der Tat und bittet um weitere Hinweise unter Rufnummer 06661 9610-0.

