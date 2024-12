Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Untersuchungshaft gegen den Verlobten nach Tod eines Neugeborenen - Neu-Isenburg

Neu-Isenburg (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach - und des Polizeipräsidiums Südosthessen

(cl) Im Zusammenhang mit dem am 4. Dezember in einer Wohnung in Gravenbruch tot aufgefundenem Neugeborenen (wir berichteten), hat ein Richter am Amtsgericht Offenbach am gestrigen Montagnachmittag (16. Dezember) nun auch gegen den Verlobten der Kindesmutter die Untersuchungshaft angeordnet. Aufgrund der weiteren Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei erhärtete sich der Tatverdacht auch gegen den 25-jährigen Vater des Säuglings aus Frankfurt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ ein Ermittlungsrichter vom Amtsgericht Offenbach Haftbefehl gegen ihn wegen des Verdachts des gemeinschaftlich begangenen Mordes. Polizeibeamte nahmen den Beschuldigten am gestrigen Montag fest und führten ihn dem Ermittlungsrichter vor, der den Haftbefehl in Vollzug setzte. Der Tatverdächtige wurde sodann einer Justizvollzugsanstalt zugeführt. Presseanfragen sind weiterhin an die gemeinsame Pressestelle der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zuständigkeitsbereich Zweigstelle Offenbach - zu richten.

Offenbach, 17.12.2024, Pressestelle, Christopher Leidner

