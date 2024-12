POL-OF: Radfahrer bei Sturz schwer verletzt

Seligenstadt / Klein-Welzheim (ots) - (lei) Ein Feuer hat in der Nacht zu Montag beträchtlichen Schaden in Klein-Welzheim angerichtet. Vor einem Wohnhaus in der Straße "Im Kleinen Feld" geriet ein geparktes Auto in Brand. Bewohner, die das Feuer rechtzeitig bemerkten und sich eigenständig in Sicherheit brachten, hatten um kurz nach 1 Uhr die Feuerwehr alarmiert, die den Brand dann unter Kontrolle bringen und löschen ...

mehr