POL-OF: Ehepaar von Unbekannten beleidigt und bedroht; Polizei kontrollierte erneut: Mehrere Strafanzeigen - Betrunkener Autofahrer nach Flucht im Wald festgenommen; Verbotenes Kraftfahrzeugrennen und mehr

In eigener Sache:

(lei) Polizeihauptkommissar Robin Varga hospitiert für die nächsten vier Wochen bei der Pressestelle des Polizeipräsidiums Südosthessen. Seine Pressemitteilungen firmieren unter dem Kürzel "rv".

1. Vermisster ist wieder da - Dietzenbach

(fg) Der seit dem 3. Dezember 2024 vermisste Jugendliche aus Dietzenbach ist wieder da. Die Vermisstenmeldung wird hiermit zurückgenommen.

2. Zwei Schläger in Offenbach flüchtig - Offenbach

(rv) Ein 57-jähriger Offenbacher wurde am Sonntag in der Nähe des Martin-Luther-Parks Opfer einer Körperverletzung. Gegen 9.50 Uhr schlugen zwei Unbekannte auf den Offenbacher ein und verletzten ihn im Gesicht. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung Marktplatz. Beide Schläger sollen zwischen 18 und 19 Jahre alt sein. Zudem hatten sie schwarze Haare und trugen einen dunklen Hoodie und hellblaue Jeans. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

3. Ehepaar von Unbekannten beleidigt und bedroht - Offenbach

(cb) Ein bislang unbekannter Mann trat am Freitagmorgen, gegen 7.40 Uhr, an eine 36 Jahre alte Frau heran, welche gerade zu Fuß zu ihrem Fahrzeug in der Kaiserstraße (20er Hausnummern) wollte. Zuerst machte ihr der zwischen 40 und 50 Jahre alte Mann mit schwarzer Wollmütze Komplimente, doch plötzlich beleidigte der Mann, welcher mit einer schwarzen Jacke, einer dunklen Jeans und schwarzen Schuhen bekleidet war, die Offenbacherin. Als diese daraufhin laut um Hilfe schrie, trat ihr Ehemann auf den Balkon, welcher in unmittelbarer Nähe zum Parkplatz ist. Der Gatte schrie den Angreifer seiner Frau an, woraufhin dieser mit Steinen und einem Messer nach dem Verteidiger warf. Das Ehepaar blieb unverletzt. Der Unbekannte flüchtete anschließend. Die Offenbacher Polizei bittet unter der Telefonnummer 069 8098-5100 um Zeugenhinweise.

4. Polizei kontrollierte erneut offensiv: Mehrere Strafanzeigen / Betrunkener Autofahrer nach Flucht im Wald festgenommen - Offenbach

(lei) Das Polizeirevier Offenbach hat übers Wochenende während der Streifentätigkeit wieder einmal offensive Personen- sowie Fahrzeugkontrollen durchgeführt und dabei erneut zahlreiche Verstöße zur Anzeige gebracht, bei denen auch Verbotenes beschlagnahmt wurde.

Den Aufschlag in dieser Kette an Strafverfahren markierte die Kontrolle eines 46-Jährigen in der Bismarckstraße am Samstagmittag. Bei dem Mann fanden die Beamten über 90 Gramm Heroin in seinem Rucksack, weswegen gegen ihn nun wegen des Verdachts des illegalen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln ermittelt wird.

Nachdem die Ordnungshüter mit der Durchsuchung seiner Wohnung in Fulda fertig waren, wurden sie bei der Rückfahrt auf der Autobahn 66 zwischen Gründau-Lieblos und Gründau-Rothenbergen kurz nach 17 Uhr auf einen VW aufmerksam, dessen Fahrer in Schlangenlinien und ständig über die Fahrbahnmarkierungen fuhr. Nach einer kilometerlangen Nachfahrt, bei dem der Lenker sämtliche Anhaltezeichen der Streife ignorierte, war die Flucht in einem Waldstück bei Bruchköbel, nahe der Bundesstraße 45, zu Ende. Der 33-Jährige brachte seinen Wagen vor einer Schranke abrupt zum Stehen und rannte dort in den Wald. Wenige Augenblicke später klickten bei ihm jedoch die Handschellen. Im Zuge der vorläufigen Festnahme soll er erheblichen Widerstand gegen die Polizisten geleistet haben, indem er um sich geschlagen und einen Beamten ins Bein gebissen haben soll, der dabei verletzt wurde. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 1,82 Promille, weswegen er für eine Blutentnahme mit auf die Wache musste - auch wegen offensichtlich anderer berauschender Mittel, die er zuvor konsumiert haben dürfte. Da er auch keine gültige Fahrerlaubnis aufweisen konnte, wird gegen ihn nun wegen gleich mehrerer Delikte ermittelt.

Kurz nach 19 Uhr der nächste Fahrer, der ebenfalls berauscht und ohne Führerschein unterwegs gewesen sein soll: Den 24-jährigen, der sich nun ebenfalls einem Strafverfahren gegenüber sieht, hielten die Gesetzeshüter in seinem Opel in der Offenbacher Waldstraße an. Auch er wurde zum Aderlass gebeten, ehe er wieder auf freien Fuß gesetzt wurde.

Am Sonntag setzten die Beamten ihre Überprüfungen fort. Auf dem Marktplatz erfolgte gegen 20.15 Uhr der Check einer 49-Jährigen. In einer von ihr mitgeführten Zigarettenpackung konnte im Zuge der Durchsuchung ein Plömbchen mit einer weißen pulverförmigen Substanz aufgefunden werden, bei der es sich mutmaßlich um Kokain handelt. Gegen sie wurde eine Strafanzeige wegen Verdachts des Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz gefertigt. Kurz nach Mitternacht wurden die Polizisten dort erneut fündig: Ein 35-Jähriger hatte eine geringe Menge Amphetamin und einen Crack einstecken, weswegen er eine gleichlautende Anzeige erhielt. Die Drogen wurden jeweils sichergestellt.

Wegen Verdachts einer Zuwiderhandlung nach dem Pflichtversicherungsgesetz muss sich ein 47-Jähriger strafrechtlich verantworten. Er wurde nach 1 Uhr am frühen Montagmorgen in der Luisenstraße angehalten. Sein Elektrokleinstfahrzeug, so die amtliche Beschreibung, verfügte wohl nicht über die nötige Police, sodass er den Roller nicht weiterfahren durfte.

Letztlich konfiszierten die Uniformierten kurz nach 2 Uhr in der Marienstraße noch einen Schlagring, den sie bei einem 33-Jährigen vorfanden. Der Offenbacher erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verstoßes nach dem Waffengesetz.

Weitere Kontrollen sind in Planung.

5. Betrügerpaar ergaunerte Geldkarte - Neu-Isenburg

(cb) Zwei Betrügern gelang es am Freitag gegen 11.30 Uhr einem Bankkunden in der Frankfurter Straße (60er Hausnummern) beim Geldabheben seine Geldkarte abzunehmen. Während der eine Täter, ein zwischen 35 und 40 Jahre alter Mann mit dunklen Haaren, den 73 Jahre alten Bankkunden in ein Gespräch verwickelte und dadurch ablenkte, entnahm dessen Begleiterin vermutlich die Geldkarte aus dem Geldautomaten. Im Anschluss hob das Gaunerpaar mit der entwendeten Geldkarte Bargeld von einem anderen Geldausgabeautomaten ab. Der Gesprächsführer trug eine dunkle Jacke und blaue Jeans. Seine Komplizin war zwischen 30 und 35 Jahre alt, hatte lange blonde Haare und trug eine helle Jacke und helle Jeans. Zeugen wenden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 an die ermittelnden Beamten.

6. Großer Schaden mit großflächigen Sprühereien - Mühlheim am Main

(lei) Schaden von schätzungsweise 10.000 Euro haben Schmierfinken wohl von Freitag auf Samstag am "Brückenmühlenplatz" (an der Bahnhofstraße) verursacht, als sie mehrere öffentliche Objekte mit Graffiti und Schmierereien verunstalteten. Demnach sprühten die Unbekannten mit silberner, schwarzer und roter Farbe verschiedene Figuren beziehungsweise Schriftzüge mit politischen Inhalten auf einen Schaukasten, eine E-Ladestation mit dem zugehörigen Verkehrszusatzzeichen sowie an die Wände eines Toiletten- und eines Trafohäuschens - die letzteren beiden wurden sogar auf einer Gesamtfläche von über 50 Quadratmetern verschandelt. Auch ein dort geparkter E-Roller wurde komplett mit silberner Farbe besprüht. Gemeldet wurden die Beschädigungen am Samstagmorgen gegen 9.30 Uhr. Die Staatsschutzabteilung des Polizeipräsidiums Südosthessen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun um weitere Hinweise (069 8098-1234).

7. Handy-Finderin bitte melden - Rodgau / Dudenhofen

(fg) Die Polizei bittet eine Frau, welche am Dienstagmorgen ein Mobiltelefon auf dem Parkplatz an der Friedrichstraße am Bahnhof in Dudenhofen auffand, sich zu melden. Eine 50-Jährige hatte ihr Handy gegen 7.30 Uhr auf dem dortigen Parkplatz verloren. Im weiteren Verlauf rief sie die Nummer des abhanden gekommenen Mobiltelefons an; hierbei meldete sich eine Frau, bei der es sich anhand des Gesprächs wohl um die offensichtliche Finderin handelte. Nun besteht jedoch kein Kontakt mehr zu der Unbekannten. Die Polizei bittet daher diese Frau, sich unter der Rufnummer 06104 6908-0 auf der Wache der Polizeistation in Heusenstamm zu melden.

8. Grauer Audi geklaut: Hinweise erbeten - Rodgau / Jügesheim

(cb) Fahrzeugdiebe hatten es in der vergangenen Nacht auf einen grauen Audi A5, welcher in der Marienbader Allee (einstellige Hausnummern) am Fahrbahnrand parkte, abgesehen. Die bislang Unbekannten entwendeten das Fahrzeug zwischen Sonntag, 22.30 Uhr und Montag, 6 Uhr. Wie sie die technischen Sicherungen überwanden, ist nun Teil der beim Fachkommissariat geführten Ermittlungen. Zeugenhinweise bitte werden unter der Kripo-Hotline (069 8098-1234) entgegengenommen.

9. Ermittlungen wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen: Zeugen und Geschädigte gesucht! - Dreieich / Sprendlingen

(fg) Aus bislang unbekannten Gründen beabsichtigte sich ein Audi-Fahrer am Sonntagabend, gegen 21.25 Uhr, einer Kontrolle durch die Polizei zu entziehen; letztlich konnte der 34 Jahre alte Mann aus Rödermark in einer Sackgasse gestellt und vorläufig festgenommen werden. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und sucht Zeugen sowie mögliche Geschädigte. Einer Streife der Polizeistation Neu-Isenburg war am Sonntagabend in der Offenbacher Straße in Sprendlingen unterwegs, wobei ein grauer Audi A7auffiel, der im Einmündungsbereich Offenbacher Straße/Querspange Nord mit quietschenden Reifen auf die Offenbacher Straße einbog. Als die Streife beabsichtigte den Wagen anzuhalten, fuhr dieser offensichtlich mit überhöhter Geschwindigkeit davon. Hierbei soll der Lenker immer wieder versucht haben, grob verkehrswidrig und rücksichtslos die höchstmögliche Geschwindigkeit seines Autos zu erreichen. Dies offenbar, um sich der Kontrolle zu entziehen. Im Rahmen der Fahrt habe der Audi vier rotzeigende Ampeln überfahren und mehrere Verkehrsteilnehmer rücksichtslos überholt, sodass diese abbremsen beziehungsweise ausweichen mussten. Der Audi-Lenker soll innerorts Geschwindigkeiten von rund 100 Stundenkilometern erreicht haben. Es ergaben sich keine Hinweise auf Drogen- oder Alkoholkonsum beim Fahrer. Der Führerschein, der Audi A7 und das Handy des Tatverdächtigen wurden beschlagnahmt. Zeugen sowie Personen, die durch die Fahrweise gefährdet wurden, melden sich bitte unter der Rufnummer 06183 91155-0.

10. Shisha gestohlen: Polizei sucht Zeugen! - Dreieich / Sprendlingen

(fg) Zwei Unbekannte betraten am Donnerstagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, in der Frankfurter Straße im Bereich der 150er Hausnummern ein Verkaufsgeschäft und stahlen eine Shisha. Im Laden ging das Duo wohl arbeitsteilig vor. Einer der Männer soll den Mitarbeiter in ein Verkaufsgespräch verwickelt haben, während sein Begleiter die Shisha einsackte.

Der Polizei liegen folgende Personenbeschreibungen vor:

Erster Täter:

- 25 bis 30 Jahre alt - schwarze kurze Haare und schwarzer Bart - schwarze Anzugsjacke, graues T-Shirt, blaue Jeans und schwarze Lackschuhe

Zweiter Täter:

- 20 bis 25 Jahre alt - schwarze Haare - weißer Kapuzenpullover, beiger Schal, blaue Stoffhose und Sneaker

Hinweise auf das Duo bitte an die Wache der Polizeistation in Neu-Isenburg unter der Rufnummer 06102 2902-0.

11. Unbekannte stahlen Grill und Rasenmäher aus Vereinsheim - Dreieich / Götzenheim

(cb) Einen Sachschaden von knappen 200 Euro verursachten Einbrecher, als sie in eine Gartenhütte eines Sportclubs in der Rheinstraße (70er Hausnummern) einbrachen. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag, 12 Uhr und Samstagmorgen, 8.30 Uhr. Aus dem Schuppen klauten die Ganoven anschließend deinen Rasenmäher sowie einen Gasgrill. Ersten Erkenntnissen nach beluden die Unbekannten anschließend ein Fahrzeug mit dem Diebesgut und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Ermittler des Einbruchskommissariats bitten unter der Rufnummer 069 8098-1234 um Zeugenhinweise.

12. Wohnungseinbrecher waren unterwegs: Bewohnerin vertreibt Diebe / Schmuck und Bargeld in weiterem Fall erbeutet - Langen

(rv) Wegen zwei Wohnungseinbrüchen in den vergangenen Tagen ermittelt die Kriminalpolizei Offenbach. Die Beamten bitten in beiden Fällen - einmal mit, einmal ohne Beute - um weitere Hinweise von Zeugen. Am vergangenen Freitag, um kurz nach 18 Uhr, schlug ein unbekanntes Duo auf der Rückseite eines Einfamilienhauses in der Walter-Rietig-Straße (zweistellige Hausnummer) die Scheibe einer Terrassentür ein. Allerdings machten die Kriminellen hier offensichtlich gleich wieder kehrt und nahmen Reißaus, da in diesem Moment die Bewohnerin des Hauses zurückkehrte. Die Diebe flüchteten ohne Beute in südliche Richtung. Nach Angaben der Bewohnerin sind beide Langfinger zwischen 1,75 bis 1,80 Meter groß und trugen dunkle Kleidung mit einer dunklen Mütze. Bei einem der Täter soll es sich um einen erwachsenen Mann, bei dem zweiten um einen männlichen Jugendlichen gehandelt haben. Am darauffolgenden Samstag ereignete sich ein weiterer, in dem Fall vollendeter Einbruch in der Egelsbacher Straße (zweistellige Hausnummer). Dort hatten Unbekannte die Scheibe einer Terrassentür eingeschlagen und anschließend das Einfamilienhaus durchsucht. Sie erbeuteten Schmuck und Bargeld in vierstelliger Höhe und flüchteten in unbekannte Richtung. Ob die beiden Taten in Zusammenhang stehen, steht noch nicht fest und ist Teil der Ermittlungen. Die Beamten des zuständigen Fachkommissariats 21 bitten um weitere Hinweise (069 8098-1234). Wie Sie Ihr Haus oder Ihre Wohnung vor Einbruch schützen können, erfahren Sie unter anderem bei der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Südosthessen. Unter der Hotline 069 8098-2424 gibt Ihnen die Einbruchschutzberatung wertvolle Tipps, was Sie gegen ungebetenen Besuch tun können.

13. Schwarzer Mercedes kollidiert mit Fahrradfahrer - Seligenstadt

(cb) Am Samstagnachmittag kam es in der Ellenseestraße zu einem Unfall zwischen einem schwarzen Mercedes und einem Fahrradfahrer, bei diesem wurde der Radfahrer schwer verletzt. Ersten Ermittlungen nach fuhr eine 59-jährige Frau aus Seligenstadt gegen 14.30 Uhr aus dem Kreisverkehr Ellenseestraße / Steinheimer Straße / Lachenwörthsweg in die Ellenseestraße ein und übersah vermutlich den Radfahrer, welcher gerade auf seinem Fahrrad den Fußgängerüberweg querte. Der schwarze Wagen konnte nicht mehr rechtzeitig gestoppt werden und es kam zum Zusammenstoß mit dem 33 Jahre alten Radfahrer. Dieser stürzte und zog sich hierbei schwere Verletzungen an den Beinen zu. Er musste zur medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 1.500 Euro. Das Zweirad wurde durch den Zusammenstoß am Lenker beschädigt, hier wird der entstandene Sachschaden mit 30 Euro beziffert. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte unter der Rufnummer 06182 8930-0 an die Polizei in Seligenstadt.

14. Einbrecher erbeuten Kabel und Kabeltrommeln aus Baucontainer - Seligenstadt

(cb) Aus einem im Dr.-Herrmann-Neubauer-Ring (einstellige Hausnummern) abgestellten Baucontainer erbeuteten Einbrecher Kabel und Kabeltrommeln. Erste Ermittlungen ergaben, dass die Unbekannten in der Zeit zwischen Samstag, 14 Uhr und Sonntag, 8.30 Uhr die Tür des Containers gewaltsam öffneten und daraus das Zubehör für Solarleitungen klauten. Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich an die Ermittler der Kripo unter der Telefonnummer 069 8098-1234 zu wenden.

15. Geld aus Wohnhaus gestohlen: Tatverdächtiger festgenommen - Seligenstadt / Froschhausen

(fg) Aufgrund einer detaillierten Personenbeschreibung und der auffälligen Kleidung nahmen Polizeibeamtinnen und -beamte am frühen Samstagmorgen einen mutmaßlichen Dieb in Seligenstadt vorläufig fest. Der mit einer roten Steppjacke und weißer Hose bekleidete Mann im Alter von 33 Jahren soll am späten Freitagabend, gegen 23.45 Uhr, über eine offenstehende Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Waldstraße eingedrungen sein und soll aus einem dortigen Geldbeutel mehrere Euroscheine entnommen haben. Die im Wohnzimmer befindliche Bewohnerin wurde auf Geräusche aufmerksam und konnte den Unbekannten beim offensichtlichen Diebstahl beobachten. Daraufhin flüchtete der Eindringling über die Terrassentür. Letztlich stellten die Ordnungshüter den mutmaßlichen Dieb gegen 1.20 Uhr und durchsuchten diesen. Hierbei fanden sie das offenbar zuvor entwendete Geld auf und stellten dieses sicher. Auf den 33-Jährigen kommt nun ein entsprechendes Strafverfahren zu.

16. Zeugen gesucht: Weißer Seat angedotzt - Mainhausen / Zellhausen

(cb) Wer hat den am Fahrbahnrand in der Bahnhofstraße (120er Hausnummern) abgestellten weißen Leon angedotzt? Diese Frage stellen sich die Beamten der Polizei in Seligenstadt und suchen nun Zeugen, der Verkehrsunfallflucht, welche sich zwischen Freitag, 15.30 Uhr und Samstag, 13.45 Uhr, ereignete. Der Unfallverursacher beschädigte den Seat mit OF-Kennzeichen am vorderen linken Kotflügel und flüchtete anschließend, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von 1.500 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei in Seligenstadt unter der Telefonnummer 06182 8930-0 entgegen.

Offenbach, 16.12.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

