Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Verdacht des versuchten Tötungsdeliktes: 47-Jähriger schwer verletzt; Unterbringungsbefehl gegen 17-jähriger Sohn angeordnet

Mühlheim / Lämmerspiel (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach - und des Polizeipräsidiums Südosthessen

(lei) Rettungsdienst und Polizei sind am späten Donnerstagabend, gegen 23.15 Uhr, zu einem Mehrfamilienhaus in die Robert-Koch-Straße alarmiert worden. Dort nahmen die Beamten einen 17-Jährigen vorläufig fest, weil er kurz zuvor in der elterlichen Wohnung mit einem Messer auf seinen schlafenden Vater eingewirkt haben soll, so der Vorwurf aufgrund der bisherigen Erkenntnisse. Der 47-Jährige wurde im Anschluss an die Tat mit lebensbedrohlichen Verletzungen in eine Klinik eingeliefert, sein Zustand konnte mittlerweile stabilisiert werden.

Im Zuge einer am Tatort durchgeführten umfangreichen Spurensicherung, die mit Unterstützung von Spezialisten des Hessischen Landeskriminalamtes erfolgte, haben Ermittler der zuständigen Kriminalpolizei auch das mutmaßliche Tatmittel aufgefunden und sichergestellt.

Staatsanwaltschaft und Polizei haben nun Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes gegen den dringend tatverdächtigen Jugendlichen eingeleitet.

Der 17-Jährige wurde am Freitagnachmittag einem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Offenbach vorgeführt, der aufgrund einer möglichen psychischen Erkrankung des Beschuldigten einen Unterbringungsbefehl gegen ihn erließ.

Medienvertreterinnen und -vertreter richten sich bei Anfragen bitte an die gemeinsame Pressestelle der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zuständigkeitsbereich Zweigstelle Offenbach.

Offenbach, 13.12.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell