Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Außenspiegel und Frontscheibe beschädigt: Zeugen gesucht; Werkzeug aus Pritschenwagen gestohlen; Betrüger flüchtete mit Bargeld und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Außenspiegel und Frontscheibe beschädigt: Zeugen gesucht - Hanau

(cb) Die Polizei in Hanau sucht Zeugen, welche Angaben zu einer Sachbeschädigung an einem grauen Chevrolet machen können. Der Fahrzeugeigentümer parkte seinen grauen Camaro am Mittwochabend, gegen 18 Uhr, in der Dettinger Straße (10er Hausnummern) vor einer dortigen Garage ab. Am nächsten Morgen, gegen 5.55 Uhr, musste dieser dann feststellen, dass bislang Unbekannte beide Außenspiegel vermutlich abgetreten und zusätzlich die Frontscheibe des Wagens eingeschlagen hatten. Dadurch entstand am Fahrzeug ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Zeugen wenden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-120 an die Polizeistation Hanau I.

2. Hinweise erbeten: Weißer Touareg angefahren - Hanau / Großauheim

(cb) Einen Schaden von etwa 2.500 Euro richtete ein bislang unbekannter Unfallverursacher an, als dieser einen weißen Touareg anfuhr und anschließend flüchtete. Der weiße SUV stand am Fahrbahnrand der Wolfstraße, als dieser, zwischen Samstagnachmittag, 15 Uhr und Montagmorgen 6 Uhr, an der vorderen Stoßstange beschädigt wurde. Ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, flüchtete der Verursacher vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich bei den Ermittlern in Großauheim unter der Rufnummer 06181 19597-0 zu melden.

3. Werkzeug aus Pritschenwagen gestohlen - Maintal / Dörnigheim

(nf) Diebe haben am Donnerstagnachmittag, in der Zeit zwischen 13 und 15.30 Uhr, eine Kiste aufgebrochen, die auf einem Pritschenwagen montiert war. Der Wagen war an einer Baustelle in der Straße "Eichenheege" (einstellige Hausnummern) abgestellt. Die Täter konnten zwei hochwertige Bohr- und Stemmhammer inklusive Zubehör im Wert von rund 7.000 Euro erbeuten. Zeugen, die weitere Informationen geben können, wenden sich bitte an die Kripo in Hanau (06181 100-123).

4. Betrüger flüchtete mit Bargeld - Bad Orb

(cb) Eine 70-Jährige wurde am Donnerstag, gegen 9.50 Uhr, von einem bislang unbekannten Mann in der Raiffeisenstraße angesprochen und letztlich bestohlen. Der etwa 46 Jahre alte Mann, welcher ungefähr 1,75 Meter groß war und dunkle Haare hatte, sprach die Rentnerin auf dem Gehweg an und bat sie darum, Geld zu wechseln. Die Bad-Orberin nahm daraufhin ihren Geldbeutel und suchte nach dem benötigten Wechselgeld. Ersten Erkenntnissen nach gelang es dem Täter, welcher eine dunkle Jacke, einen grauen Pullover und eine dunkle Hose trug, mehrere Geldscheine unbemerkt aus der Geldbörse der Seniorin zu klauen. Anschließend flüchtete der Mann zu Fuß in Richtung Bahnhof. Die Beamten der Polizeistation Bad Orb nehmen Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06052 9148-0 entgegen.

5. Einbrecher erbeutete Schmuck und Bargeld: Zeugensuche! - Birstein

(fg) Mit einem Stein schmissen Unbekannte am Donnerstagnachmittag eine Fensterscheibe eines Wohnhauses in der Hauptstraße (20er Hausnummern) ein, öffneten dieses und kletterten ins Innere. Im weiteren Verlauf dursuchten sie mehrere Räume, nahmen Bargeld sowie Modeschmuck mit und flohen. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Eindringlinge im Anschluss über die Hauseingangstür flohen. Die Tat ereignete sich zwischen 15.25 und 16.15 Uhr. Der am Fenster entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Die Kriminalpolizei hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Offenbach, 13.12.2024, Pressestelle, Felix Geis

