Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Nach Polizeieinsatz in Gravenbruch: Tatverdächtiger schwer verletzt in Wohnung aufgefunden

Gravenbruch / Heusenstamm (ots)

(lei) Nach der Meldung, dass am Donnerstagmorgen in Gravenbruch aus einem fahrenden Auto heraus Schüsse abgegeben worden sein sollen (wir berichteten), hat die Polizei einen 61-jährigen Mann, der als Tatverdächtiger ermittelt werden konnte, schwer verletzt in einem Haus aufgefunden.

Im Zuge der intensiven Ermittlungen hatten sich zwischenzeitlich konkrete Hinweise auf die mutmaßliche Täterschaft sowie den Aufenthaltsort des Mannes ergeben, sodass er durch Spezialkräfte der Polizei am späten Nachmittag in einer Wohnung in Heusenstamm festgenommen werden sollte. Beim Betreten der Wohnung fanden die Polizeibeamten ihn schwer verletzt vor. Unter sofort eingeleiteten medizinischen Hilfsmaßnahmen wurde der 61-Jährige in ein Krankenhaus verbracht. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass er sich die Verletzungen selbst zugefügt hat.

Bei der Durchsuchung der Wohnung konnte eine scharfe Schusswaffe aufgefunden und sichergestellt werden. Ob der 61-Jährige damit am Morgen aus dem Auto heraus geschossen hatte, wird derzeit noch ermittelt. Die mutmaßliche morgendliche Schussabgabe galt offenbar einer ihm bekannten Frau, die dabei unverletzt blieb. Die Ermittler gehen in dem Zusammenhang von einer Tat im erweiterten familiären Umfeld aus. In der Nähe des Hauses in Heusenstamm fanden die Beamten auch das flüchtige Fahrzeug auf, welches ebenfalls sichergestellt wurde. In der Wohnung erfolgten anschließend weitere spurensichernde Maßnahmen.

Die nun folgenden Ermittlungen, die sich auf die genauen Tatabläufe am Morgen in Gravenbruch und den Geschehenshergang in dem Haus in Heusenstamm fokussieren, dauern derzeit an.

Offenbach, 12.12.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

