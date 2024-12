Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Nach Festnahme bei Fahrzeugkontrolle: U-Haft für 20-Jährigen angeordnet

Hanau (ots)

(lei) Nachdem Polizeibeamte in der Nacht zu Donnerstag in der Römerstraße einen 20-Jährigen stoppten, der alkoholisiert in einem gestohlenen Citroen unterwegs gewesen sein soll (wir berichteten), hat ein Jugendrichter beim Amtsgericht Hanau im Zuge der bereits erwähnten Vorführung nun die Untersuchungshaft gegen den Tatverdächtigen angeordnet. Die Überprüfung des aufenthaltsrechtlichen Status ergab zudem, dass er sich unerlaubt im Bundesgebiet aufhält.

Der 20-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Offenbach, 12.12.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

