Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Auto fährt auf LKW auf -Bundesautobahn 66

Steinau an der Straße

Main-Kinzig-Kreis (ots)

(nf) Ein 76-jähriger Lenker eines Opels war am Donnerstag auf der Bundesautobahn 66 in Fahrtrichtung Fulda unterwegs, als er kurz nach 10 Uhr aus bislang unbekannten Gründen einem Lastkraftwagen auffuhr. Der Verkehrsunfall ereignete sich zwischen den Autobahnanschlussstellen Bad Soden-Salmünster und Steinau an der Straße. Beide Fahrer blieben unverletzt. Durch die Wucht des Zusammenstoßes war der Opel jedoch nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Aufgrund der Unfallaufnahme und der Reinigungsarbeiten kam es in diesem Bereich über mehrere Stunden zu Verkehrsbehinderungen. Zur Schadenshöhe liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor.

Offenbach, 12.12.2024, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

