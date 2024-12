POL-OF: Fahrkartenautomat gesprengt: Täter flohen ohne Beute ; Fahrradfahrer nach Sturz verletzt: Ersthelfer bitte melden!; E-Scooter vor dem Isenburg-Zentrum geklaut und mehr

Polizeipräsidium Südosthessen

1. Schussgeräusche: Hat ein Jugendlicher mit einer Gaspistole in die Luft geschossen? - Offenbach / Lindenfeld

(cb) Hat ein Jugendlicher mit einer Gaspistole in die Luft geschossen? Dieser Frage gehen derzeit die Ermittler des Fachkommissariats in Offenbach nach. Laut Zeugenaussagen soll am Donnerstag, gegen 17.45 Uhr, ein Jugendlicher mit braunen kurzen Haaren in der Annastraße mehrfach mit einer Gaspistole in die Luft geschossen haben. Dieser soll zwischen 1,50 Meter und 1,60 Meter groß sein und eine dunkle Jogginghose sowie eine graue Daunenjacke getragen haben. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, setzen sich bitte mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234 in Verbindung.

2. E-Scooter vor dem Isenburg-Zentrum geklaut - Neu-Isenburg

(nf) Ein schwarzer E-Roller der Marke Hitway, welcher in der Frankfurter Straße in Höhe der Bäckerei Eifler an dem dortigen Fahrradständer stand, war offensichtlich das Ziel eines Langfingers am Donnerstagnachmittag. Der Unbekannte knackte zwischen 16 und 19 Uhr das Fahrradschloss und floh mit dem Roller in unbekannte Richtung. Die ermittelnden Beamten bitten nun, unter der Telefonnummer 069 8098-1234, um Zeugenhinweise.

3. Fahrkartenautomat gesprengt: Täter flohen ohne Beute - Mühlheim

(fg) Anwohnerinnen und Anwohner dürften am frühen Freitagmorgen einen lauten Knall im Bereich der Fichtestraße wahrgenommen haben; Unbekannte hatten gegen 3.30 Uhr versucht einen Fahrkartenautomaten am S-Bahnhof Dietesheim aufzusprengen, was jedoch misslang. Die Täter flohen nach bisherigem Kenntnisstand ohne Beute. Durch die Detonation, welche mit einem bis dato unbekannten Sprengkörper herbeigeführt worden war, wurde der am Bahnsteig befindliche Automat stark beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 2.000 Euro. Zeugenhinweise liegen bisher nicht vor, weshalb die Kriminalpolizei etwaige Hinweisgeber bittet, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

4. Fahrradfahrer nach Sturz verletzt: Ersthelfer bitte melden! - Hainburg / Klein-Krotzenburg

(cb) Ein 25-Jähriger mit seinem Pedelec stürzte aus bislang unbekannten Gründen am Donnerstag gegen 15 Uhr einen Treppenabgang am Mainübergang der Uferstraße herab. Hierbei erlitt er schwerste Verletzungen im Wirbelsäulenbereich und musste in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht werden. Ein bislang unbekannter Ersthelfer informierte den Rettungsdienst. Die Polizei sucht nun nach dem Ersthelfer sowie nach weiteren Zeugen und bittet diese, sich mit den Ermittlern unter der Rufnummer 06182 8930-0 in Verbindung zu setzen.

Offenbach, 13.12.2024, Pressestelle, Felix Geis

