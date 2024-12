Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Aufnahme mit Dashcam: Wohnungseinbrecher springt aus Fenster und Zeugen vors Auto

Hanau / Klein-Auheim (ots)

(lei) Er war nicht nur kriminell, sondern ganz offensichtlich auch sehr artistisch veranlagt: Ein 25 bis 30 Jahre alter Mann hat am Donnerstagnachmittag bei einem Hauseinbruch in der Fasaneriestraße neben Chaos in der Wohnung auch für ungläubige Blicke zweier Zeugen gesorgt, denen er bei seiner Flucht sprichwörtlich über den Weg lief. Gegen 15.30 Uhr hatten die beiden Zeugen die Polizei alarmiert und berichtet, dass sie im Auto gerade auf der Geleitstraße unterwegs waren und an dem Haus an der Ecke zur Fasaneriestraße vorbeikamen, als plötzlich ein maskierter Mann mit einer großen Tüte aus einem Fenster des Hauses sprang, vor dem Auto über die Straße lief und sich dann schnellen Schrittes in nördliche Richtung davonmachte - alles aufgezeichnet von der Dashcam ihres Wagens.

Trotz eingeleiteter Sofortfahndung mit mehreren Streifen konnte der etwa 1,60 Meter große Dieb nicht gefasst werden. Bekleidet war er mit einem grünen Kapuzenpulli, einer schwarzen Jacke, einer dunklen Hose, sowie hellen Schuhen. Sinnbildlich für sein Fluchtverhalten trug die weiße Tüte, in der er die Beute aus der Wohnung (Bargeld und Schmuck) verstaut haben dürfte, die Aufschrift "Action", vom gleichnamigen Non-Food-Discounter.

In das Haus war der Kriminelle kurz zuvor gelangt, indem er offenbar das Einfahrtstor zu dem Grundstück überstiegen und anschließend die Haustür aufgebrochen hatte. Nachdem er etliche Räume durchsucht hatte, nahm er über das in etwa 1,80 Meter Höhe gelegene Fenster Reißaus.

Die Kriminalpolizei, die am Tatort Spuren sicherte, bittet nun um weitere Hinweise zu dem Eindringling (06181 100-123).

Offenbach, 13.12.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

