POL-OF: Geschwindigkeitskontrollstellen für die 51. Kalenderwoche 2024

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots) - 1. Außenspiegel und Frontscheibe beschädigt: Zeugen gesucht - Hanau (cb) Die Polizei in Hanau sucht Zeugen, welche Angaben zu einer Sachbeschädigung an einem grauen Chevrolet machen können. Der Fahrzeugeigentümer parkte seinen grauen Camaro am Mittwochabend, gegen 18 Uhr, in ...

mehr