POL-OF: Feuer beschädigt Autos, Garage und Wohngebäude

Seligenstadt / Klein-Welzheim (ots)

(lei) Ein Feuer hat in der Nacht zu Montag beträchtlichen Schaden in Klein-Welzheim angerichtet.

Vor einem Wohnhaus in der Straße "Im Kleinen Feld" geriet ein geparktes Auto in Brand. Bewohner, die das Feuer rechtzeitig bemerkten und sich eigenständig in Sicherheit brachten, hatten um kurz nach 1 Uhr die Feuerwehr alarmiert, die den Brand dann unter Kontrolle bringen und löschen konnte. Der Tesla, der vor der Garage und dem Wohnhaus stand, brannte vollständig aus und auch die Garage sowie die Fassade und das Innere des Wohngebäudes wurden durch die Rauchentwicklung in Mitleidenschaft gezogen. Ein weiteres Auto, das auf dem Nachbargrundstück stand, trug durch die Hitzeeinwirkung ebenfalls Schäden davon. Der Gesamtschaden wird nach ersten Erhebungen auf über 100.000 Euro geschätzt.

Zu der noch weitgehend unklaren Brandursache stehen nun weitere Ermittlungen der Polizei aus. Nach ersten Hinweisen könnte sich Asche, die in einer Tonne neben dem Tesla entsorgt wurde, entzündet und damit das das Feuer ausgelöst haben.

Offenbach, 16.12.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

