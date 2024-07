Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: E-Roller-Fahrerin verletzt

Lippstadt (ots)

Am gestrigen Dienstagmorgen kam es gegen 10:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Esbecker Straße und der Lüningstraße. Eine 17-jährige Lippstädterin befuhr mit ihrem E-Roller die Esbecker Straße in Richtung Woldemei. In Höhe der Einmündung Lüningstraße näherte sich ein weißer Pkw, der, ohne die Vorfahrt der 17-Jährigen zu beachten, in den Einmündungsbereich hineinfuhr und sehr nah an die Rollerfahrerin heranfuhr. Die Lippstädterin stürzte mit ihrem E-Roller auf die Fahrbahn und zog sich leichte Verletzungen zu. Ob es zu einer Berührung mit dem Pkw kam, ist noch unklar. Der weiße Pkw, vermutlich ein Kombi-Modell, setzte seine Fahrt in Richtung Woldemei fort, ohne sich um die gestürzte E-Roller-Fahrerin zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Pkw geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizei zu melden.

