Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Bad Waldliesborn - Fahrradfahrer schwer verletzt

Lippstadt (ots)

Am gestrigen Montag kam es gegen 17:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Lambertweg, in Höhe der Hausnummer 84. Ein 34-jähriger Mann aus Langenberg fuhr mit seinem Pedelec in Begleitung weiterer Radfahrer in Richtung Glennestraße. Nach eigenen Angaben bremste einer der vor ihm befindlichen Radfahrer ab, so dass der 34-Jährige ebenfalls stark abbremsen musste. Der 34-Jährige stürzte über den Lenker seines Rades auf die Fahrbahn und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Da die eingesetzten Polizeibeamten im Rahmen der Unfallaufnahme feststellten, dass der Langenberger alkoholisiert war, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt. Der Lambertweg wurde für die Zeit der Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell