Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Begegnung unter Hundebesitzern eskaliert; Mehrere Fahrzeuge in Erlensee angegangen; Vier Personen vorläufig festgenommen: Ware eingepackt und nicht bezahlt; Wer hat den weißen Aygo gerammt?

Stadt Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Begegnung unter Hundebesitzern eskaliert: Zeugen gesucht - Hanau / Steinheim

(cb) Bereits am Samstag (7. Dezember) kam es auf einem Waldweg in Steinheim zu einer folgenreichen Begegnung zweier Hundebesitzer. Ersten Erkenntnissen nach lief eine 44-Jährige mit ihrem beiden unangeleinten Hunden den Waldweg entlang, als sie gegen 9.45 Uhr auf einen anderen Hundebesitzer traf. Der Mann mit Brille und grau meliertem Bart hatte einen schwarzen Hund dabei und soll die Hundebesitzerin körperlich angegangen sein, Grund hierfür wären wohl die unangeleinten Hunde der Hanauerin gewesen. Die Frau stürzte in der Folge und verletzte sich leicht. Der Angreifer soll eine orangefarbene Mütze, eine dunkle Regenjacke, eine Jeans sowie dunkle Schuhe getragen haben. Während der Auseinandersetzung der beiden Hundehalter seien dann die Hunde ebenfalls aufeinander losgegangen, wobei ein Tier verletzt worden wäre. Die Hanauer Hundehalterin habe während der Auseinandersetzung mit einer Leine nach dem Mann geschlagen, woraufhin dieser von ihr abließ und flüchtete. Die Polizei in Hanau-Großauheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06181 9597-0 entgegen.

2. Mehrere Fahrzeuge in Erlensee angegangen - Erlensee

(cb) Das Fachkommissariat in Hanau prüft derzeit einen möglichen Tatzusammenhang von mehreren Taten, welche sich zwischen Freitag und Montag in Erlensee zutrugen.

Die erste Tat ereignete sich zwischen Sonntagabend, 20 Uhr und Montagmorgen, 4.30 Uhr an der Anschrift "An der Dornhecke" (einstellige Hausnummern). Hier hatten bislang unbekannte ein Loch in die hintere Schiebetür eines grauen VW Transporters geschnitten und konnten dadurch den Wagen öffnen. Aus dem Fahrzeuginneren entwendeten die Langfinger anschließend verschieden Baumaschinen. Der Sachschaden wird auf 1.000 Euro beziffert.

Auch aus einem weißen VW Transporter, welcher in der Römerstraße (50er Hausnummern) parkte, entwendeten Diebe zwischen Samstag, 17 Uhr und Montag, 5.30 Uhr, verschieden Baumaschinen. Ersten Erkenntnissen nach wurde auch hier durch die Täter ein Loch in die Schiebetür geschnitten, wodurch dann das Fahrzeug geöffnet werden konnte. Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Einen Sachschaden von etwa 1.500 Euro verursachten Unbekannte, als sie einen Ford Transit, welcher in der Kastellstraße (einstellige Hausnummern) parkte, aufbrachen und daraus unterschiedliche Baumaschinen entwendeten. Diese Tat ereignete sich Sonntag, 23 Uhr und Montag, 7.30 Uhr. Auch hier öffneten die Ganoven die Seitentüre, indem sie durch ein zuvor geschnittenes Loch hindurchgriffen.

Bei einem weiteren Fall wurden aus einem in der Hattergasse (30er Hausnummern) geparkten grauen Porsche beide Frontscheinwerfer entwendet und dadurch ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro verursacht. Hier stellte der Fahrzeugführer am Montagmorgen, gegen 9.20 Uhr, fest, dass Fahrzeugteilediebe die Scheinwerfer aus der Fahrzeugfront des Cayennes mit HU-Kennzeichen herausschnitten hatten.

Zeugen werden gebeten, sich mit den Ermittlern unter der Rufnummer 06181 100-123 in Verbindung zu setzen.

3. Vier Personen vorläufig festgenommen: Ware eingepackt und nicht bezahlt - Rodenbach

(fg) Dank aufmerksamer Zeugen nahm die Polizei am späten Samstagabend insgesamt vier Personen im Alter von 16, 20, 23 und 32 Jahren vorläufig fest. Nach derzeitigen Erkenntnissen betraten zwei Frauen (16 und 23 Jahre alt) sowie zwei Männer (20 und 32 Jahre alt) kurz nach 23 Uhr einen 24/7-Selbstbedienungsladen in der Hanauer Straße (40er Hausnummern) und sollen Lebensmittel im Wert von mehreren hundert Euro eingepackt haben. Anschließend beabsichtige das Quartett offenbar das Geschäft zu verlassen, ohne die Ware zu bezahlen. Zeugen eines angrenzenden Sportvereins beobachteten die Situation und sprachen die bis dato unbekannten Personen an. Alle vier ließen die vollgepackten Tüten zurück und flohen. Die 16-Jährige konnte durch die Zeugen gestellt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Über umfangreiche Ermittlungen konnte die Identität der 23-jährigen Tatverdächtigen ermittelt werden. Die beiden männlichen Tatverdächtigen konnten später vorläufig festgenommen werden, als sie zu ihrem offensichtlich zuvor genutzten Citroen in der Nähe des Selbstbedienungsladens zurückkehrten. Die 16-Jährige stand ersten Eindrücken zufolge unter einem Schock, weshalb sie zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus kam. Das Quartett hat nun mit strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen; die entsprechenden Ermittlungen dauern derweil an.

4. Wer hat den weißen Aygo gerammt? - Linsengericht / Altenhaßlau

(cb) Einen Sachschaden von geschätzten 1.500 Euro verursachte ein bislang unbekannter Unfallverursacher, als dieser am Sonntag das Heck eines Aygo im Wingertsweg beschädigte. Ersten Erkenntnissen nach fuhr zwischen 11.30 Uhr und 12 Uhr, vermutlich der Fahrzeugführer eines Mercedes auf den am Fahrbahnrand parkenden der Toyota auf. Hierbei wurde das Fahrzeugheck erheblich beschädigt. Ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen, entfernte sich dieser anschließend in unbekannte Richtung. Die Polizei in Gelnhausen hat die Ermittlungen wegen einer Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06051 827-0 zu melden.

Offenbach, 16.12.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

