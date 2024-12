Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: 14-Jähriger soll mit "Softair"-Waffe geprahlt und geschossen haben; Rollerfahrer zog sich Bruch zu; Zwei Lastkraftwagen stießen auf Autobahn zusammen; und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Rollerfahrer zog sich Bruch zu: Unfallverursacher machte sich davon - Offenbach

(fg) Mit einem offenen Bruch am linken Sprunggelenk kam ein 74 Jahre alter Rollerfahrer am Freitagvormittag in ein Krankenhaus; die Verletzung hatte sich der Senior im Rahmen eines Unfallgeschehens zugezogen, wobei der Verursacher flüchtete. Nach derzeitigen Erkenntnissen ereignete sich die Unfallflucht an der Ecke Taunusring / Blumenstraße. Nach Angabe des Roller-Lenkers sei er kurz nach 11 Uhr auf dem Taunusring unterwegs gewesen, als ein schwarzer Kombi unvermittelt von der Blumenstraße in den Taunusring eingebogen sei. Hierbei übersah der unbekannte Verkehrsteilnehmer offenbar den 74-Jährigen und touchierte sein Gefährt. In der Folge stürzte der der Frankfurter und verletzte sich. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe bitten nun Zeugen, die Hinweise auf den Unfallflüchtigen geben können, sich unter der Rufnummer 069 8098-5699 zu melden.

2. Lastkraftwagen fuhr auf LKW auf: Erhebliche Verkehrsbehinderungen - Autobahn 3 / Obertshausen

(fg) Zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte ein Zusammenstoß zweier Lastkraftwagen am Montagnachmittag auf der Autobahn 3 kurz nach der Anschlussstelle Obertshausen in Fahrtrichtung Würzburg. Der Auffahrunfall, bei dem der Fahrer des auffahrenden Lastkraftwagens Verletzungen davontrug, ereignete sich kurz vor 14 Uhr auf der rechten Fahrspur; der LKW-Lenker kam zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Aufgrund ausgelaufener Betriebsmittel war neben der Autobahnmeisterei auch die Feuerwehr mit mehreren Fahrzeugen vor Ort, unter anderem um die Fahrbahn zu reinigen. Die Fahrerkabine musste aufgrund der Beschädigungen zum Abtransport auf einen Tieflader gehoben werden. Durch den Zusammenprall waren zudem Fahrzeugteile auf der Autobahn verteilt. Ein Autofahrer überfuhr diese und beschädigte sich hierbei seinen Wagen. Gegen 18.45 Uhr waren die Aufräumarbeiten erledigt, die Autobahn wieder für den Verkehr freigegeben. Zeugen des Unfallgeschehens melden sich bitte unter der Rufnummer 06183 91155-0 auf der Wache der Polizeiautobahnstation.

3. Verkehrskontrolle: Fahrer ohne Fahrerlaubnis aber mit Schlagring unterwegs - Autobahn 3 / Offenbach

(lei) Auf einem Parkplatz an der Autobahn 3 bei Offenbach haben Polizeibeamte am Montagmorgen einen Audi kontrolliert und dabei gleich mehrere Verstöße aufgedeckt. Der 24-jährige Fahrer wurde gegen 9.15 Uhr auf dem Parkplatz in Richtung Würzburg angehalten und einer Personen- und Fahrzeugkontrolle zugeführt. Hierbei stellten die Ordnungshüter fest, dass der Mann nicht über eine gültige Fahrerlaubnis verfügte - diese war ihm den Ermittlungen zufolge in Rumänien entzogen worden. Zudem fanden die Beamten heraus, dass der Versicherungsschutz des Wagens vom Typ A4 nicht mehr vorlag. In der Türablage entdeckten sie zudem einen verbotenen, griffbereiten Schlagring und stellten ihn sicher. Nun muss sich der 24-Jährige in einem Strafverfahren wegen Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Verstößen nach dem Pflichtversicherungsgesetz beziehungsweise dem Waffengesetz verantworten.

4. Unachtsamer Fahrstreifenwechsel führt zu Unfall mit Verletzten - Rodgau

(rv) Auf der Autobahn 3 ereignete sich am Montag gegen 18 Uhr in der Folge eines wohl unachtsamen Fahrstreifenwechsels ein Verkehrsunfall. Die zwei Unfallbeteiligten fuhren zunächst auf der A3 in Richtung Würzburg. Zwischen dem Hanauer Kreuz und der Raststätte Weiskirchen wechselte der Fahrer eines roten Skoda auf den linken Fahrstreifen und übersah dabei offenbar einen grauen Citroen. Der Fahrer des Citroen wich dem Skoda aus und kollidierte mit der mittleren Fahrbahnabtrennung. Nach einem kurzen Halt entfernte sich der Fahrer des roten Skoda unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Polizei zu melden.

5. 14-Jähriger soll mit "Softair"-Waffe geprahlt und geschossen haben - Mühlheim am Main

(lei) Für Schrecken dürfte ein 14-Jähriger am Montagvormittag wohl bei mehreren Passanten und mindestens einem Schüler gesorgt haben, als er mit einer "Softair"-Waffe umherlief und herumhantierte. Um kurz vor 12 Uhr ging bei der Leitstelle der Polizei ein Notruf aus einer Schule in der Heinestraße ein, wonach der Jugendliche eine Plastikwaffe mitführe und auf dem Schulhof damit geprahlt habe. Einen Schüler soll er damit auf dem Gelände der Bildungseinrichtung bedroht haben, welcher den Vorfall im Anschluss der Schulleitung meldete. Vor Ort stellten die hinzugerufenen Beamten fest, dass es sich tatsächlich um eine "Softair" handelte und stellten die Anscheinswaffe sicher. Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, soll der 14-Jährige auf dem Weg zur Schule über die Heinestraße gelaufen und dort mit der Waffe zudem in Richtung von Passanten geschossen haben. Verletzt wurde nach aktuellem Kenntnisstand niemand. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, die auch eine unmissverständliche Standpauke der Streife an den Jugendlichen enthielt, wurde er in die Obhut seines Vaters überstellt. Die Polizei ermittelt gegen ihn nun unter anderem wegen Verdachts der Bedrohung und eines Verstoßes nach dem Waffengesetz. Zudem wird geprüft, ob die Kosten des Polizeieinsatzes in Rechnung gestellt werden. Die Beamten bitten Zeugen und mögliche weitere Geschädigte, sich unter der Rufnummer 06108 6000-0 bei der Polizeistation Mühlheim zu melden.

6. Unfallflucht auf der B448 - Obertshausen/Weiskirchen

(rv) Eine Auseinandersetzung zweier Autofahrer führte am späten Samstagabend gegen 23.20 Uhr zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Zwei PKW fuhren demnach auf der Bundesstraße 448 von Obertshausen kommend in Richtung Tannenmühlkreisel. Mutmaßlich aufgrund einer Uneinigkeit beim Wechsel eines Fahrstreifens verlor einer der beiden Fahrzeugführer kurz vor der Aral-Tankstelle die Kontrolle über sein Fahrzeug und verunfallte. Durch herumfliegende Trümmerteile wurde sowohl die Tankstelle als auch ein an der Tankstelle stehendes Auto beschädigt. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der Widersacher flüchtete mit seinem VW Tiguan von der Unfallstelle in Richtung Tannenmühlkreisel. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Polizei zu melden.

7. Mehrere Autos aufgebrochen: Zeugen gesucht! - Neu-Isenburg

(fg) Unter anderem in den Straßen "Am Mühlgraben", "Am Erlenbach" und im Gravenbruchring haben Unbekannte in der Nacht zum Dienstag geparkte Autos angegangen, diese durchwühlt und auch teilweise Gegenstände mitgenommen. Die Polizei in Neu-Isenburg hat mittlerweile Anzeigen im zweistelligen Bereich aufgenommen; aus einem der aufgebrochenen Autos nahmen die Täter Schokolade mit. An allen Fahrzeugen wurde jeweils eine Scheibe eingeworfen, um in das Innere zu gelangen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Hinweisgeber melden sich bitte unter der Rufnummer 06102 2902-0 auf der Wache der Polizeistation in Neu-Isenburg.

8. Silberner Audi A5 gestohlen: Zeugensuche! - Rodgau / Jügesheim

(fg) Autodiebe stahlen in der Nacht zum Montag einen in der Marienbader Allee im Bereich der 40er Hausnummern geparkten Audi A5. Der silberne Wagen, an dem OF-Kennzeichenschilder angebracht waren, parkte vor dem dortigen Wohnhaus und verschwand zwischen Sonntagabend, 22.30 Uhr und Montagmorgen, 6 Uhr.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise zum Diebstahl sowie dem Verbleib des hochwertigen Fahrzeugs unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Zur Vorbeugung von Diebstählen rät die Kriminalpolizei:

- Parken Sie ihr Fahrzeug, wenn möglich, nicht am Straßenrand oder in ungesicherten Carports. Nutzen Sie eine abschließbare Garage oder stellen Sie Ihr Fahrzeug zumindest an gut beleuchteten und belebten Straßen ab. - Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab.

- Testen Sie nach jedem Verschließen zwingend, ob die Türen wirklich geschlossen sind.

- Achten Sie beim Aussteigen aus dem Wagen auf Personen mit Taschen (beispielsweise Aktenkoffer, Rucksäcke) in Ihrer unmittelbaren Nähe. Professionelle Autodiebe führen darin Funkwellenverstärker mit, um die Funkwelle ihres Keyless-Go-Schlüssel bis zu ihrem Fahrzeug zu senden.

- Verwenden Sie funkdichte Schutzhüllen für Keyless-Go-Schlüssel. So können die Diebe den Funkschlüssel nicht über längere Strecken übertragen.

9. Mehrere Kellerabteile aufgebrochen: Wer hat etwas gesehen? - Seligenstadt / Froschhausen

(fg) Unbekannte waren zwischen Sonntagnacht und Montagnachmittag in mehreren Kellerabteilen eines Mehrfamilienhauses in der Weihergasse (einstellige Hausnummern) zugange und stahlen unter anderem Reifensätze. Aus einem der Kellerabteile nahmen die Täter eine Schlagbohrmaschine mit. Möglicherweise hatten die Diebe einen Wagen zum Abtransport ihrer Beute bereitgestellt. Die Ermittler suchen nun Zeugen und bitten diese, sich unter der Rufnummer 06182 8930-0 auf der Wache der Polizeistation in Seligenstadt zu melden.

10. Einbruch in Firmengebäude - Seligenstadt / Froschhausen

(rv) Einbrecher hebelten in der Zeit zwischen Sonntagabend, 17 Uhr und Montagmorgen, 7 Uhr, das Fenster eines Firmengebäudes im "Am Sandborn" (zweistellige Hausnummer) in Seligenstadt auf und drangen in das Gebäude ein. Die Unbekannten durchsuchten die Räumlichkeiten und nahmen zahlreiche Werkzeuge und andere Wertgegenstände an sich bevor sie flüchteten. Die Beamten des zuständigen Fachkommissariats 21 bitten um weitere Hinweise (069 8098-1234).

Offenbach, 17.12.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

