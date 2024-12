Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Diensthund kam zum Einsatz: Anzeige gegen 24-Jährigen wegen Verdachts des tätlichen Angriffs auf Polizeibeamten

Hanau / Steinheim (ots)

(lei) Weil er einem Polizeibeamten gegenüber handgreiflich geworden sein soll, muss sich ein 24-Jähriger nun wegen Verdachts des Widerstandes beziehungsweise tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Ausgangspunkt dessen war ein Notruf gegen 14 Uhr, in dem es hieß, dass der junge Mann in einem Haus in der Ludwigstraße randaliere und auch bereits Möbel aus einem Fenster im zweiten Stock geworfen haben soll. Ein Diensthundeführer der Polizei, der als erstes am Einsatzort ankam und auf Unterstützung durch weitere alarmierte Streifen wartete, versuchte zunächst vor dem Haus verbal Kontakt zu ihm aufzunehmen. Kurz darauf kam der 24-Jährige aus der Haustür heraus, wobei er sich körperlich und verbal aggressiv dem Beamten gegenüber verhielt. Anschließend soll der Hanauer einen vor Ort geparkten Pkw beschädigt haben, woraufhin der Polizist versuchte, ihn an weiteren Tatausführungen zu hindern. Hierbei soll der 24-Jährige den Beamten angegriffen haben, woraufhin der Diensthund zum Einsatz kam, indem dieser den 24-Jährigen in den Arm biss und damit den Angriff unterband.

Als die Unterstützungsstreifen eintrafen, gelang es, den 24-Jährigen vorläufig festzunehmen. Er kam zur Versorgung der Bisswunde in ein Krankenhaus und, nachdem er eine richterlich angeordnete Blutprobe abgeben musste, anschließend in eine Fachklinik. Der 37-jährige Beamte wurde im Zuge des Vorfalls ebenfalls verletzt und musste seinen Dienst nach Behandlung im Krankenhaus beenden. Sein Vierbeiner erlitt eine blutige Blessur am Vorderlauf und wurde damit ebenso verwundet.

Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich mit der Polizeistation Großauheim in Verbindung zu setzen (06181 9597-0).

Offenbach, 17.12.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

