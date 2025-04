Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Körperliche Auseinandersetzung bei familiärer Feierlichkeit

Gelsenkirchen (ots)

Bei der Einsatzleitstelle der Polizei Gelsenkirchen gingen am Freitagabend, 4. April 2025, um kurz nach 21 Uhr mehrere Notrufe ein, die über eine Schlägerei zwischen 50 bis 60 Personen berichteten. Unverzüglich wurden mehrere Streifenwagen zur vermeintlichen Tatörtlichkeit an der Herzogstraße/Grillostraße im Stadtteil Schalke entsandt. Vor Ort war keine Auseinandersetzung mehr festzustellen, jedoch befanden sich zahlreiche Menschen, die zu einer Familienfeierlichkeit gehörten, auf der Straße und stritten lautstark. Die Einsatzkräfte stellten drei verletzte Personen fest, für deren Behandlung Rettungswagen angefordert wurden. Ein 53-jähriger Mann aus Essen sowie ein 22-jähriger Gelsenkirchener wurden zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Nach aktuellem Ermittlungsstand griffen bislang unbekannte Tatverdächtige die Verletzten an und flüchteten dann in unbekannte Richtung. Die Beamten beruhigten die Situation vor Ort und erteilten mehrere Platzverweise. Die Ermittlungen dauern an.

