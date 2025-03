Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Imbiss aufgebrochen

Steinbach (Bad Liebenstein) (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Zeit von Sonntag, 17:45 Uhr, bis Mittwoch, 13:45 Uhr, gewaltsam in den Imbiss in der Glasbachstraße in Steinbach ein. Sie entwendeten etwa 25 Euro Münzgeld und alkoholische Getränke im Wert von ca. 75 Euro. Weiterhin zerstörten die Einbrecher die Schlüsselkästen für die Energieversorgung der Wohnmobilstellplätze. Zur Höhe des Sachschadens liegen derzeit noch keine Angaben vor. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch oder verdächtigen Personen im Tatzeitraum geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0058270/2025 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen.

