LPI-SHL: Gesichertes Pedelec entwendet

Suhl (ots) - Mittwoch, zwischen 07:45 Uhr und 12:30 Uhr, schlugen bislang unbekannte Täter eine Scheibe eines in der Karl-Liebknecht-Straße in Suhl geparkten VW's ein. Sie durchwühlten das Fahrzeuginnere und entwendeten Münzgeld in noch unbekannter Höhe sowie die Fernbedienung zum Öffnen des Garagentores. Der Sachschaden am Pkw beläuft sich auf etwa 200 Euro. Zeugen, die Hinweise dem/den Täter(n) geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 ...

