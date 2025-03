LPI-SHL: Autoscheibe eingeschlagen

Hildburghausen (ots) - Am Mittwoch gegen 01:00 Uhr drang ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in einen Getränke- und Einkaufsmarkt in der Römhilder Straße in Hildburghausen ein. Der Einbrecher entwendete etwa 20 Stangen Zigaretten sowie weitere Gegenstände und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Der Wert des Diebesgutes wird auf etwa 1.700 Euro geschätzt. Zudem entstand ein Sachschaden von etwa 200 ...

mehr