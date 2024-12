Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen-Seppenrade, B58, Alter Dülmener Landweg, Kökelsumer Straße/Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Ein 24-jähriger Lüdinghausener war mit seinem Auto an Mittwoch (04.12.) gegen 07.45 Uhr auf der B58 in Richtung Haltern unterwegs. An der Kreuzung mit der K8 beabsichtigte ein 42-jähriger Olfener, die B58 von der Kökelsumer Straße kommend in Richtung Alter Dülmener Landweg zu überqueren. Nach derzeitigem Ermittlungsstand missachtete er dabei die Vorfahrt des 24-jährigen, im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrzeugführer verletzten sich und wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Autos waren durch die erheblichen Beschädigungen nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrte die Polizei den Kreuzungsbereich.

