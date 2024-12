Coesfeld (ots) - Ein aufmerksamer Zeuge stellte Schriftzeichen in schwarzer und weißer, nicht lösbarer Sprühfarbe an einem Fahrradunterstand in Coesfeld auf der Borkener Straße fest. Der Tatzeitraum liegt zwischen dem 29.11.2024, 14.00 Uhr bis 02.12.2024, 07.00 Uhr. Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld ...

