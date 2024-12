Coesfeld (ots) - Unbekannte sind am Dienstag (03.12.24) in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses am Oberstockumer Weg eingebrochen. Gegen 9.30 Uhr sah ein Zeuge, wie zwei Personen mit Wertsachen das Gebäude fluchtartig verließen und in einen schwarzen Mazda 6 stiegen. Dieser fuhr in Richtung Ortskern weg. Nach derzeitigem Stand brachen die Täter ein Fenster auf, ...

mehr