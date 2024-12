POL-COE: Nottuln, Oberstockumer Weg/ Täter flüchten nach Einbruch

Coesfeld (ots) - Am Buchholzweg hat eine unbekannte Autofahrerin am Montag (02.12.24) einen blauen Ford EcoSport beschädigt. Passiert ist das gegen 18.45 Uhr. Die Verursacherin fuhr einen hellblauen Ford KA. Einen weißen VW UP beschädigte ein unbekannter Autofahrer am Wahrkamp. Die Unfallzeit liegt zwischen zwischen 5.45 Uhr und 14.35 Uhr am Montag (02.12.24). Gegen 15.15 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer am Montag (02.12.24) einen schwarzen Audi Q7 e-tron an ...

