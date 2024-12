Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld/ Unfallfluchten

Coesfeld (ots)

Am Buchholzweg hat eine unbekannte Autofahrerin am Montag (02.12.24) einen blauen Ford EcoSport beschädigt. Passiert ist das gegen 18.45 Uhr. Die Verursacherin fuhr einen hellblauen Ford KA.

Einen weißen VW UP beschädigte ein unbekannter Autofahrer am Wahrkamp. Die Unfallzeit liegt zwischen zwischen 5.45 Uhr und 14.35 Uhr am Montag (02.12.24).

Gegen 15.15 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer am Montag (02.12.24) einen schwarzen Audi Q7 e-tron an der Friedrich-Ebert-Straße. Dieser stand auf dem Besucherparkplatz des Kreishauses. In allen Fällen fuhren die Verursacher weiter. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

