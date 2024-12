Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl/ Einbrüche

Coesfeld (ots)

In Rosendahl waren Einbrecher aktiv. In Holtwick brachen sie in die Turnhalle des Kindergartens Haus Holtwick ein, indem sie eine Tür gewaltsam öffneten. Sie flüchteten mit Bargeld. Passiert ist das zwischen 13.20 Uhr am Sonntag (01.12.24) und 7 Uhr am Montag (02.12.24).

Auch im Sankt Nikolaus Kindergarten erbeuteten Unbekannte Bargeld. Zuvor brachen sie eine Tür auf. Zwischen 11.30 Uhr am Samstag (30.11.24) und 6.55 Uhr am Montag (02.12.24) liegt die Tatzeit.

Auch in Osterwick brachen Unbekannte in einen Kindergarten ein. Hier war die Einrichtung Fidus das Ziel. Sie gelangten durch das Aufbrechen einer Tür ins Innere, was zwischen 16.30 Uhr am Sonntag (01.12.24) und 7.10 Uhr am Montag (07.12.24) passierte. Angaben über Beute liegen derzeit nicht vor. Die Polizei Coesfeld prüft einen Zusammenhang und bittet unter 02541-140 um Hinweise.

