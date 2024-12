Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen/ Einbrüche

Coesfeld (ots)

In Lüdinghausen kam es zu Einbrüchen. Durch Aufhebeln von Terrassenfenstern gelangten unbekannte Täter an der Werkstraße in zwei Wohnungen. Die Täter entwendeten unter anderem Bargeld. Beides passierte am Samstag (30.11.24) zwischen 18 Uhr 22.30 Uhr.

Beim Versuch blieb es an der Tüllinghofer Straße. Zwischen 8 Uhr am 14.10.24 Uhr und 13.30 Uhr am Sonntag (01.12.24) gelang es nicht, die Wohnungstür aufzubrechen. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell