POL-GE: Kellerbrand mit zwei leichtverletzten Personen in GE-Ückendorf

Gelsenkirchen (ots)

Bereits am Freitag, 04.04.2025, gegen 22:44 Uhr, kam es in GE-Ückendorf zu einem Kellerbrand in einem dreigeschossigen Mehrfamilienhaus. Bei Eintreffen der Feuerwehr hatten fast alle Bewohner das Haus verlassen. Zwei Personen musste die Feuerwehr mittels Drehleiter aus dem Haus verbringen. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Die Ermittlungen zu Brandursache laufen aktuell noch.

Sieben Bewohner des Brandhauses wurden mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung örtlichen Krankenhäusern zugeführt. Bei fünf Personen bestätigte sich der Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung nach ambulanter Untersuchung nicht. Ein 9-jähriges Mädchen musste aufgrund ihres Alters, sowie ein weiterer 46-jähriger Bewohner des Hauses, zur Beobachtung im Krankenhaus verbleiben.

Da das Haus in der Nacht nicht bewohnbar war, wurden die Bewohner durch die Feuerwehr untergebracht.

