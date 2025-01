Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbruch schnell aufgeklärt

Rahden (ots)

(TB) Den Diebstahl von Werkzeugen konnte eine Streifenwagenbesatzung in der vergangenen Nacht bereits nach kurzer Zeit aufklären. Hierbei half den Beamten ihr kriminalistischer Spürsinn.

Am Donnerstag meldete gegen kurz vor Mitternacht ein Anwohner der Straße "In der Heide" den Diebstahl von diversen elektrischen Werkzeugen. Seinen Angaben zufolge hatte ein zunächst Unbekannter diese aus seiner Werkstatt entwendet. Im Rahmen erster Ermittlungen suchten die Einsatzkräfte in der Folge eine anderweitige Anschrift in Rahden auf. Hier trafen sie auf einen polizeibekannten Mann. Bei dessen Überprüfung fanden sie das zuvor entwendete Diebesgut sowie weitere Gegenstände auf, die auch aus Straftaten entstammen dürften. Der 22-Jährige wurde festgenommen und nach Minden überführt. Nach seiner Vernehmung musste der Rahdener am Freitagmittag wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen werden. Dem Opfer des Einbruchs konnte bereits wenige Stunden nach der Tat sein entwendetes Werkzeug wieder ausgehändigte werden.

